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遠展建灝兩新界新盤 料快登場

【明報專訊】踏入7月中旬，新界兩個較細規模的全新樓盤，包括遠展（0035）旗下沙田大埔公路畢架‧金峰、建灝旗下屯門景秀里上嵐，現時均已蓄勢待發，預計日內向傳媒開放示範單位及公布具體銷售部署，兩新盤共涉178伙。可留意的是，另外4個較具規模、合共提供單位總數3909伙的全新樓盤，截至6月底，仍未獲地政總署批發預售樓同意書，能否趕及於本月內開售仍屬未知之數。

畢架‧金峰料日內開放示位

遠展旗下已獲批入伙紙的大埔公路畢架‧金峰住宅項目，總共提供66伙，早前已經上載樓書；項目設有62個分層單位，地下連花園特色戶實用1443及1548方呎、連花園466及532方呎。1至10樓標準戶1019至1337方呎；另11樓特色戶實用1018至1542方呎、連304至827方呎平台，主打3房設計。畢架‧金峰另設4幢洋房，實用面積為2814至3448方呎，全部連逾千呎花園。

市場消息指，畢架‧金峰擬日內向傳媒開放示範單位，並將以現樓形式招標發售；遠展營業及市務總經理陳富強曾表示，價錢將參考九肚山項目，而現時該區成交呎價約2.5萬至3萬元。

上嵐即將上載樓書 開售進直路

至於建灝旗下屯門景秀里全新盤上嵐，提供112伙，全屬一房設計，實用約265至290方呎，現時已取得預售樓花同意書，樓書準備工作亦近尾聲，料日內公布開售詳情。建灝地產表示，上嵐售價將參考屯門同區的一手一房戶。

不過，另外4個共涉及3909伙的新界焦點新盤，現時仍待當局批出預售樓花同意書，其中新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay（1224伙）、元朗The YOHO Hub（1030伙），合共提供2254伙，佔該4個全新盤單位總數的58%。

四主要新盤涉逾3900伙仍待批預售

另中洲置業旗下火炭坳背灣街、毗鄰火炭港鐵站的星凱‧堤岸，提供1335伙，因同樣未獲預售批文，現時只能按兵不動。

同樣待批預售樓花的新盤，還包括宏安地產（1243）青衣寮肚路薈藍，提供320伙，最細一款特色戶實用約181方呎，料屬青衣區內近年面積最細新盤單位，標準戶實用面積介乎約203至257方呎。

相關字詞﹕建灝 遠展 上嵐 畢架‧金峰

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