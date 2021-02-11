新盤本月沽830伙 維港1號佔六成 康城SEA TO SKY全盤1422伙清袋 吸金163億

明報記者 林可為

7月新盤交投勢頭良好，過去周末兩日錄約200宗成交，令本月迄今整體新盤成交增至約830宗，以中海外旗下維港1號銷情最標青，本月經兩輪銷售共沽約500伙、套現57億元。

維港1號次輪55%買家 採建築期付款

據維港1號成交紀錄冊顯示，項目次輪銷售首日沽出的118伙（7月10日），買家依然以選用建築期付款佔最多（最高直減折扣9.5%），佔64宗、佔比近55%，較首輪銷售時錄得50.4%，高約5個百分點。其次最多選用120日即供付款法（最高直減折扣13.5%），佔32宗、佔比逾27%，較首輪銷售時錄得34.5%，低約7個百分點。

其餘22宗成交，選用建築期二按付款計劃（最高直減折扣8.5%）、即供120日二按付款計劃（最高直減折扣12.5%），各佔11宗、佔比均逾9%，皆比首輪銷售時稍高。至於長實日出康城SEA TO SKY，新近以實呎1.9萬餘元售出第3座最後三伙極高層實用790方呎三房戶後，標誌全盤1422伙沽清，套現總額達163億元。

長實地產投資董事郭子威指，SEA TO SKY開售逾1年來，雖然香港經歷新冠疫情洗禮，但仍然全盤沽清，整體平均成交實呎約1.8萬元，以套現總額計，每伙平均價近1150萬元。

維港滙三房呎售3.07萬 同類新高

會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，過去兩日累售約16伙，單計昨天新一輪銷售則沽約11伙，單位實用489至794方呎，屬2房和3房戶，成交價1360萬至2443萬元、實呎2.65萬至3.07萬元；其中2座25樓A室，實用794方呎3房戶，成交價2443萬元、實呎30,768元，創項目同類三房呎價新高。

維港滙系列7月迄今累售約34伙，套現總額逾4.76億元。

帝御系列兩日賣24伙 套現1.25億

新界方面，香港小輪（0050）和帝國合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨新一輪發售74伙，整批折實均呎1.6萬元，全日錄23宗成交、套現1.19億元，最高成交價、呎價單位為第7座18樓7室、實用318方呎1房特色戶，連229方呎天台，成交價576.78萬元、實呎1.81萬元。

同系帝御‧星濤以658.29萬元售出2座地下6室，實用393方呎連花園特色戶、實呎1.67萬元，即帝御系列昨日共售24伙，套現1.25億元。