馬泰陽：股市波動 凸顯磚頭價值

事實上，上半年二手住宅註冊量共錄33,048宗，較去年上半年22,099宗升約49.5%；涉及金額達2,829億元，較去年上半年更升約64.4%。一手私樓方面，綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，今年上半年一手私樓註冊量共錄8215宗，比起去年上半年6458宗升約27.2%；涉及金額錄約1137億元，按年更升約60.9%，足見購買力源源不絕湧入房地產市場。新盤旺勢延續，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》計算，6月份新盤售出逾1860個單位，創近7個月次高，加上不少貨尾單位被市場吸納，帶動累積貨尾量進一步減少。

展望下半年，預計有不少新盤部署出擊，預期今年底前全新盤潛在供應單位總數有逾2.1萬伙。當中啟德、元朗、將軍澳料成供應重鎮，受惠屯馬線基建效應，勢帶動沿線新盤銷情，相信未來一手承接有價有市。據地政總署資料，6月份累積待批樓花單位錄12639伙，值得留意，目前待批的23個項目中，逾千個單位的項目共有4個，可預見新盤蓄勢待發，將為下半年樓市火上加油。

近日本港疫情受控，中港有望通關，加上市場資金充裕，不過股市波動，資金料更踴躍流入磚頭保值，在眾多利好因素支持下，樓價下半年將再闖高峰。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]