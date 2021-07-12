布少明：租金回升 樓市勢破頂

另一邊廂，租金亦已重拾升勢，為樓市注入另一股上升動力。根據美聯租金走勢圖顯示，隨着暑假租務旺季來臨，6月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約35.24元，按月升約1.5%，創10個月新高。

其實租金的升勢早已有迹可尋，因為樓價的走勢普遍走先於租金。換言之，租金上漲之前的幾個月，樓價先升，反之亦然。租金回升帶來兩個啟示：首先，對於一批手持足夠現金、想等樓市下跌才入市的「租樓一族」而言，租金開始「追落後」持續上升，相信將令這一批買家按捺不住轉租為買，從而增加對物業的需求。

同時，租金上升亦會提振樓市。站在投資者及用家角度，倘若入市時有一個相對穩定及吸引的租金回報，無論投資或自住將更具吸引力，亦可達到抗通脹之效，令樓價及樓市表現更加「硬淨」。

再者，目前利率持續低企，租金上升令業主增加租金收入，同時對樓市後市取態轉趨樂觀，是看好中長期樓價穩中向好的另一原因。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]