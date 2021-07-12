廖偉強：未來10年有買貴冇買錯

筆者認為新發展地段單位需具備兩個標準才可算豪宅，首先樓價必須超過2000萬，這個價格是政府收取印花稅的最高標準稅率4.25%，同時實用面積必須達到政府差餉物業估價署分類當中的D類別或以上，即是實用面積必須達到1076平方呎或以上。

如何選擇屋苑才會增值？筆者認為最容易觀察的就是有發展潛力的區域，例如當年的九龍站，當發展商推出第一期項目的時候就必須入市，因為之後發展商會不斷提升價錢，這些區域的配套非常齊備，包括有機鐵站、高鐵站、大型商場、位置四通八達等。另一例子是啟德區，發展更多元化，亦是未來核心商業區，港鐵及其他交通工具配合，發展商項目的不斷落成，這些都能推高樓價。

傳統區域的屋苑又如何選擇呢？除有港鐵外，最好有其他交通工具輔助，再加上名校網，或大型購物中心，更重要的是物業的管理公司，這些因素都可以提升物業的價值，除獲用家喜歡，更會得到投資者的垂青。2019年中樓價的歷史高位，如無意外將會在今年的第三季內突破，市場已經沒有明顯的利淡因素，隨之而來只會有利好消息。未來10年，本港樓市仍然是供不應求，相信入市的買家只有買貴沒有買錯！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]