陳永傑：樓市破頂 指日可待

【明報專訊】差餉物業估價署5月樓價指數報393.7點，連升5個月，按月上升0.63%，指數創出22個月高位。今年首5個月，差估署指數累升3.63%。筆者預期今年住宅物業市場表現強勁，一二手價量齊升。只要香港疫情持續受控，相信樓價7月份會成功突破歷史高位。差估署樓價指數於5月份再向上，重返2019年6月水平，與歷史高位相差0.8%。
6月份香港疫情受控，防疫措施逐步放寬，經濟正穩步復蘇，令市民置業信心進一步增強，各國正受通脹困擾，物業相信仍是市民作為對抗通脹的首選。截至6月28日，6月份一手成交約1800宗，預料全月可達2000宗。
7月份多個新盤接力開售，估計一手成交可達2500宗。由於物業持續受追捧，相信中原城市領先指數CCL可於7月份突破190.48的歷史高位。
美若加息 量化寬鬆料仍持續
5月份差估署租金指數報177.9，連升3個月，按年升0.16%。租金回升反映了經濟復蘇的帶動，本港疫情受控，通關有望，預期租賃市場需求將逐步增加，相信可帶動租金向升，同時支撐樓價。
加上美國聯儲局6月中旬議息之後，預期2023年底或會加息2次，更未有提及削減買債準備，預計量化寬鬆仍然持續。
即使在2023年底或會加息2次，但現在尚有超過兩年才去到2023年底。這兩年多，對於住宅物業投資者仍然非常有利，可繼續享受超低息按揭。而且美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾亦表明，美國通脹上升是短期的，通脹一旦回落，兩年後加息可能未必成事。