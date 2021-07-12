陳永傑：樓市破頂 指日可待

6月份香港疫情受控，防疫措施逐步放寬，經濟正穩步復蘇，令市民置業信心進一步增強，各國正受通脹困擾，物業相信仍是市民作為對抗通脹的首選。截至6月28日，6月份一手成交約1800宗，預料全月可達2000宗。

7月份多個新盤接力開售，估計一手成交可達2500宗。由於物業持續受追捧，相信中原城市領先指數CCL可於7月份突破190.48的歷史高位。

美若加息 量化寬鬆料仍持續

5月份差估署租金指數報177.9，連升3個月，按年升0.16%。租金回升反映了經濟復蘇的帶動，本港疫情受控，通關有望，預期租賃市場需求將逐步增加，相信可帶動租金向升，同時支撐樓價。

加上美國聯儲局6月中旬議息之後，預期2023年底或會加息2次，更未有提及削減買債準備，預計量化寬鬆仍然持續。

即使在2023年底或會加息2次，但現在尚有超過兩年才去到2023年底。這兩年多，對於住宅物業投資者仍然非常有利，可繼續享受超低息按揭。而且美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾亦表明，美國通脹上升是短期的，通脹一旦回落，兩年後加息可能未必成事。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]