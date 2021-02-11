摩根大通亞洲：科技股拗腰彈 騰訊追購28379

輪場資金流近日持續流入騰訊（0700）好倉，騰訊認購證及牛證連續9日錄得淨流入，不過淡倉資金流亦於上周五開始趨向積極，或反映投資者對後市看法分歧。騰訊自2月高位至今早低位計，累積跌幅達34%，對上一次出現大幅調整浪要數2018年，當時騰訊由約475元水平跌至250元水平，累積跌幅逾45%，歷時大概7個月才見底回升。

如投資者認為騰訊今次調整或已完成，可留意騰訊購28379，行使價622元，實際槓桿9.7倍，2021年10月29日到期。如看淡可留意騰訊沽16304，行使價499.8元，實際槓桿7.2倍，2021年11月22日到期。

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