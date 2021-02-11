瑞銀亞洲：股價博反彈 美團認購12961

因「反壟斷」而被國家點名處罰的企業包括騰訊（0700）、美團（3690）等，經過上周四股價重挫後上周五反彈，騰訊升2%、美團升4.3%。不少投資者擔心國家收緊監管對科技股巨頭不利，加上恒指曾跌穿250天牛熊分界線，所以近日查詢資金流向比例的投資者亦較多。

如投資者看好騰訊，可留意認購22038，行使價581.38元，2021年12月到期，有效槓桿約7.2倍；看好美團可留意認購12961，行使價350.2元，2021年10月到期，有效槓桿約6.8倍。

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