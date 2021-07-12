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2021年7月12日星期一
蘇沛豐 焦點股
投資策略
盈富近6周首錄淨流入 資金湧恒指好倉 港股今料高開 分析︰僅止跌橫行難突破
中美重磅數據本周出爐 股市考驗仍大
人行重申穩健幣策不變
環時：科企應更注重國安
Tap & Go領消費券三大注意地方
陳茂波：一周逾480萬市民登記消費券
首域盈信劉國傑：內地互聯網高增長不再 只揸騰訊阿里京東
基金界長勝將軍 管理中國股票基金 22年回報39倍
應用科技提高生產力 看好招行創科百勝中國
首域盈信重視ESG 冀上市公司兼顧持分者利益
內房三巽 缺乏賣點
築友智造︰內地環保建築需求增 每年斥逾9億增設廠房 總產能料倍升
德國Lendary開發軟件 助虛幣投資者獲孖展貸款
江山控股13億售7太陽能項目
中金擬轉移境內財管業務 予全資附屬中金財富
代網商處理外國退貨 「逆向物流」成商機
未來擬以AI判斷退貨狀態
張兆聰：內地初寬鬆 股市短期樂觀
陳智鑾：了解個人信貸紀錄 買樓更安心
環球經濟數據
金子：續博反彈 小米牛證購50254
張兆聰：海底撈逆市向好現牛信號
潘啓才：物管地產新股欠吸引
陳大為：美息加短減長 不利歐中股巿
《幫你格價》：消費券四大平台加碼獎賞吸客
沈永年：買樓如買橙 要看性價比
徐惠芳：美就業數據參差 美元整固
謝紹榮：投資者勿看輕內地反壟斷決心
陸振球：電動車股不如鋰電池股
陸振球：中國印鈔克制 未必壞事
林少陽：港股拋售潮有望告一段落
技術取勝：創科處200天線之上
謝偉銓：強化維修保養 加快市區重建
李聲揚：喆麗估值便宜
蔡金強：美麗謊言下盡是齷齪不堪
艾雲豪：巨星經濟兩個無限
蘇沛豐：永達汽車逆市創新高可追
李順威：信貸市場穩 跌市不會持久
劉思明：港股大市走勢不一 勿一刀切看淡
何啟聰：快手見新低 看淡吼熊證62705
瑞銀亞洲：股價博反彈 美團認購12961
摩根大通亞洲：科技股拗腰彈 騰訊追購28379
周顯：新世界完美示範危機處理
張佩儀：轉移強積金懶人包
王弼：股市畏高更要投資價值股
曾淵滄：高息股與通關概念股
湯文亮：兩餸飯不是為醫護而設
陳永傑：樓市破頂 指日可待
廖偉強：未來10年有買貴冇買錯
布少明：租金回升 樓市勢破頂
馬泰陽：股市波動 凸顯磚頭價值
新盤本月沽830伙 維港1號佔六成 康城SEA TO SKY全盤1422伙清袋 吸金163億
遠展建灝兩新界新盤 料快登場
財團繼園街擬增建三成單位 遇區內反對聲
回流港人1050萬購愉景新城三房
上半年工廈買賣逼2000宗 年升1.7倍
千望位處旺角區吸年輕客
深灣軒均呎破2.1萬 連環兩月破頂
富達簡立恆：歐美股市下半年續跑贏
蘇沛豐：永達汽車逆市創新高可追
【明報專訊】近兩周港股相當疲弱，汽車經銷商可算逆市奇葩之一，例如中升（0881）和永達汽車（3669）都創上市新高，其中永達估值仍吸引，且有好消息，可考慮追入。
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