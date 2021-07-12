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《幫你格價》：消費券四大平台加碼獎賞吸客

【明報專訊】截至上周五（9日），已有超過400萬名市民登記領取消費券。即使登記已開始，仍見四大平台持續推出優惠吸引市民登記。以下將列出四大平台主要優惠。

◆支付寶香港 送iPhone及額外獎賞

（1）登記限時賞：於7月21日或之前優先登記額外20元禮券。

（2）登記勁賞：成功登記用戶可選擇7份登記勁賞。

（3）人人賞：成功送超過10張商戶禮券。

（4）友勁賞：推薦其他用戶選用及成功登記，可獲贈25元禮券，成功登記的受薦人可獲贈5元禮券，成功登記用戶分享指定消費券頁面及獲最多好友支持的首10名用戶可獲iPhone 12 Pro Max 256GB一部。

（5）消費券Double Up：成功登記用戶每月消費次數最多的首10位用戶可獲外5000元獎賞。

（6）加碼印花賞：成功登記用戶可選擇5份登記勁賞，總值可高達5000元。

（7）六份「超離地」特別賞：

．與廚師張錦祥在The Food Story旗下指定店舖進行一次餐飲交流。

．於香港麥當勞手機應用程式內免費換領365張巨無霸餐券。

．與七仙羽（七師傅）於譚仔雲南米線旗下指定店舖進行一次交流晚餐。

．萬張價值3元的AlipayHK易乘碼電子乘車券。

．保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票獎賞。

．培生擂台無敵盃VIP入場門票獎賞。

◆微信支付 每日一幸運兒獲5000元加碼賞

（1）即日至8月14日成功登記，送30元現金券。

（2）即日至9月3日，每日可參加電子現金抽獎，每日將有一名幸運兒獨得5000元加碼賞。

（3）成功登記送10項尊享權益，包括400元時代廣場及海港城優惠劵，總值超過3600元。

（4）登記後可領取「電子商戶優惠券」，領取上限為8888元，包括有千色百貨消費滿1000元，可扣減50元現金券。

（5）用戶每邀請一名親友成功登記，可獲20元加碼賞，推薦愈多，送錢愈多。

（6）年內每日每完成的第一筆消費，可獲一個公益印花，每10個公益印花等如12元的愛心飯餐，消費同時可做善事。

◆八達通 首200萬名登記 獲18元增值額

（1）即日至9月2日，首200萬名成功登記消費券人士，可獲18元八達通增值額。

（2）單月累積零售消費滿1000元（每次消費滿200元），可賺50元增值額，連續2個月推廣期共可賺100元增值額。

（3）提供多家商戶優惠券，總值高達1萬元。

（4）12個港鐵商場於7月4日至8月18日期間，推出八達通卡飲食購物優惠高達八三折。若於指定商場的時裝及美容商戶消費滿500元，可減50元；於指定商場餐飲食肆消費滿300元或200元，可減50元或20元。

（5）2個新地商場於8月1日至12月31日送出總值逾300萬元的電子現金券，消費滿600元，送30元電子現金券，可作任何消費用途。

（6）轉移實體八達通卡到iPhone或Apple Watch，可賺100元。

◆Tap & Go 送30部iPhone

（1）即日至8月14日期間以成功領取消費券及8、9月份，累積滿2000元合資格交易可抽獎贏iPhone 12一部，名額共30部。

（2）以帳戶內的銀聯雲閃付消費，可獲得消費金額的5%獎賞，全期最高獎賞250元。

（3）綁定Apple Pay、Huawei Pay或雲閃付App完成50元以上交易，可享50元儲值額回贈。

（4）由即日至9月5日期間，成功登記領取消費券，可前往海港城及時代廣場換領400元購物優惠券。

（5）以Tap & Go Mastercard於OTO指定專門店享有200元折扣優惠。

（6）以Tap & Go MasterCard或銀聯帳戶，於Trip.com消費滿5000元可獲480元折扣。

（7）繳付CSL或1O1O帳單組合，享超過9000元5G組合、Now E基本組合。

（8）Mastercard友和購物，指定貨品低至37折。

（9）於Klook購買本地活動滿100元享95折，最高200元折扣額；訂購staycation活動滿2000元，享120元折扣。

（10）Zalora購物全場85折。◆

總結：支付寶獎賞「盞鬼」

Tap & Go記得抽iPhone 12

四大平台優惠各有特色，共通點在於登記獎賞優惠券需要消費逾千元，才可獲數10元至百元折扣優惠。筆者個人偏好支付寶香港的「培生擂台無敵盃VIP入場門票」獎賞，因為門票售價由1280元起，而且比賽娛樂性十足；以及一年365個巨無霸免費換領券。

至於微信支付主要以現金獎吸客，假設由即日（12日）至9月3日抽獎，每天抽中8元，即可獲432元現金獎，連同30元早鳥登記現金券，已可獲452元現金獎。

八達通的18元增值額有名額限制，不過將八達通卡轉移到手機電子支持已可賺80元至100元同樣吸引。至於Tap & Go拍住賞優惠較分散，較多為電訊商優惠，不過使用人士要記得登記抽iPhone 12，因價值7299元至10199元。

明報記者 黃清瑤

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