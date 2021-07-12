陳智鑾：了解個人信貸紀錄 買樓更安心

從不申信用卡私貸 不代表評級高

有一些朋友會認為，只要從來不申請信用卡及私人貸款，個人信貸級數便會處最高級別，其實這是誤解。正如剛才所說，信貸評級會因應一籃子因素，一個人如果從來沒有借貸紀錄，反而會令機構因為無法判斷借貸行為而不能給予一個高的評級。因此，適當地申請和使用信用卡，並按時清繳卡數，會是較理想取得良好信貸評級的方法。相反，如果頻繁地申請信用卡或私人貸款，以及不依時還款、拖欠供款等等，都會影響信貸評級。

最後為何先生置業做一個估算，一個市值大約500萬元的物業，假設35年樓齡，按揭最長可做30年，支付一成共50萬首期，再計算印花稅，佣金，律師費等支出，總共約70萬，現行利息下每月供款約1.9萬元，按月供比例的收入需3.8萬元，及按壓力測試下的收入要求為4.45萬元。如果何先生的私人貸款每月供款在5500元以上，每月入息會因此而減少，導致不能通過壓力測試。所幸的是何先生手上現金比較充裕，他有兩個選擇：一是降低按揭金額，調整每月供款以通過壓力測試；二是為私人貸款安排提早還款，便能通過壓力測試，不過要留意因為信貸資料庫更新需時，如欲提早償還貸款宜早幾個月準備，以免影響按揭申請。至於何先生提及過往欠交卡數的紀錄，由於不知道拖欠次數、金額及多久之前發生，如果所欠金額的數目不多，次數不多，以及發生在很多年前，其後還款紀錄持續改善，或許不會被評低分，如果何先生真的十分擔心過往紀錄會影響按揭的審批，建議在申請按揭前先向環聯索取一份個人信貸報告以作參考，再因應情况對症下藥，以免成交後申請按揭時失去預算。

信達興業董事

[陳智鑾 理財信箱]