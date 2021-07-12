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代網商處理外國退貨 「逆向物流」成商機

【明報專訊】不少中小企都有透過eBay及Amazon等網購平台，來開拓外國市場。然而，當外國買家要求退貨，中小企網商卻難以合理成本回收貨品。有初創公司專攻這種「逆向物流」服務，可以協助商戶在外國將退件重售，不一定要運回香港或中國內地。

明報記者 薛偉傑

科技園培育公司Return Helper行政總裁溫俊偉表示，讀大學時有在eBay上賣東西，畢業後曾在eBay工作4年，所以十分了解eBay和Amazon這類網購平台上中小企商戶的運作和需要，其中外國買家的退貨問題很困擾。因為歐美對網購交易設有冷靜期，買家有權在冷靜期內取消交易，其中美國冷靜期為14日，歐盟成員國由14日至30日不等。因此，不時會有外國買家沒拆開貨品的包裝，即要求退貨。

他續稱，另一個退貨原因是外國買家拆開貨品包裝後，覺得貨品有瑕疵；但亦有可能是外國買家覺得說明書寫得不好，或者沒有該國文字。

歐美設冷靜期 買家可退貨

實際上，因為網購平台鼓勵網商盡量滿足買家的退貨要求（這樣其排名會較前），不論買家取消交易或貨品有瑕疵，網商往往要承擔所有運費。結果通常是網商收回貨品，但點對點退貨的運費很高；另因為運費太高，網商放棄收回貨品。

溫俊偉深知這些痛點，所以在2018年10月成立Return Helper，計劃專門替中小企網商處理退貨的「逆向物流」，經過大半年籌備和程式開發工作，在2019年6月推出服務。他指出，Return Helper將「逆向物流」的流程盡量設計到易用，以及將其費用顯著降低。例如，該公司在美國、英國、德國、法國、意大利、澳洲、日本都有合作的貨倉，可以將商戶要回收的貨品寄到那裏。

商戶只需在網上向該公司購買一個電子標籤，然後電郵給買家，着買家列印電子標籤並貼在貨品包裝上，然後寄出。合作貨倉收到退貨後，會作分類，若貨品原先包裝未拆，商戶首選應該是重新放上eBay或Amazon，以新貨形式出售，希望成功賣給當地其他買家；其次是透過集運方式運回香港或中國內地。

退貨可選當地重售 節省運費

若貨品原先的包裝已經拆開過，合作貨倉員工會對貨品拍照，讓商戶看看貨品的狀態，再決定如何處理。由於將貨品運回香港或中國內地的費用較高，若貨品售價不高或狀態不好，運回來再當作二手貨出售，未必划算。在這種情形，商戶有可能在該公司員工的協助下，將這類貨品放上當地的批量或單件二手貨平台出售。

溫俊偉強調，「逆向物流」最困難的是要設計到所有東西都可以在網上處理，公司花了不少時間開發程式。例如，公司的員工按商戶指示，將退貨放上外國二手貨平台重新出售時，令商戶的eBay或Amazon戶口，可以和該公司設於二手貨平台的戶口對接，快速將貨品資料和相片轉移，節省人力和時間。

他認為，「逆向物流」有一定的需求，但大多數物流公司嫌麻煩，不願提供服務。2019年，Return Helper只做了半年生意，營業額約150萬元；去年營業額增長至約750萬元。至於今年，估計全年營業額約2000萬元，比去年再增長1.67倍。

料今年營業額約2000萬

現時Return Helper每月處理2萬多件退貨，按月增長逾10%。估計到今年底，每月將會處理超過4萬件退貨。現時每個月都使用其服務的網商約有450家，另外約300家網商不定期使用服務；當中約45%是香港公司，30%是中國內地公司，20%是台灣公司，5%是東南亞公司。

[新經濟新天地]

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