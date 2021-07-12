中金擬轉移境內財管業務 予全資附屬中金財富

進一步實現雙方業務整合

具體方案是，中金公司將從事境內財富管理業務的20家營業部（包括其資產和負債）劃轉至中金財富，並將其他與境內財富管理業務相關的客戶、業務及合同轉移至中金財富。今次業務整合完成後，集團作為母公司開展投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、資產管理業務、私募股權投資業務；中金財富作為附屬公司開展財富管理業務。

集團指，業務整合是為加快實現本公司財富管理轉型升級，為打造國際領先投行和財富管理平台奠定基礎。本次業務整合不改變中金財富的股權結構，業務整合完成後，中金財富仍為集團的全資附屬公司，不會導致集團合併報表範圍發生變更，不會對集團合併報表當期損益產生重大影響。

另外，整合方案已經董事會會議審議通過，不構成上市規則下的須予公佈的交易或關連交易，並且已獲得中證監的無異議函。