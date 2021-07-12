江山控股13億售7太陽能項目

買家為國資委企業 交易料錄3.46億虧損

交易完成後，江山控股將就7個項目中的3個，繼續為若干現有借款提供擔保，直至解除擔保為止。但買家須於交易完成後90日內促使解除擔保。

江山控股預期，將因出售事項而錄得虧損淨額不多於3.46億元。主要因為所出售項目的未經審核資產淨值約16.05億元，交易作價採用20%折讓。而且，所出售的7個項目去年均錄得稅後盈利，而集團去年錄得虧損。然而集團認為，交易所得款項淨額將用於償還現有債務，可降低集團的資產負債比率，故符合集團及股東整體利益。

集團指，出售事項完成後，將繼續擁有22座已建成的太陽能發電廠，總裝機容量619.8兆瓦，並將繼續從事太陽能發電廠業務。集團又指，出售事項乃本集團變現其於項目公司投資的良機，以便更有效分配集團的資源。江山控股在本月初停牌，集團已向聯交所申請於今日復牌。