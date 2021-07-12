德國Lendary開發軟件 助虛幣投資者獲孖展貸款

Lendary亞洲（香港）董事總經理Agost A. Makszin接受本報訪問時指出，就算近期虛幣跌幅較大，透過其軟件方案的自動平盤功能，提供孖展貸款者仍能在驚濤駭浪下尋求回報。

自動平盤功能 應對虛幣市場波動

現時虛幣投資者主要直接在市場買賣，甚至經期貨市場對冲風險。Agost表示，若不想面對大波動，參與者可存入美元，經Lendary的軟件，並在數位資產交易平台BITFINEX開戶使用借貸功能後，自動向有需求的虛幣交易者提供孖展貸款，並可24小時交易，一遇跌市開初可快速平盤。其平台共提供孖展貸款達6.5億美元。

Lendary的官網7月8日數據顯示，由年初至今孖展借貸的回報率為4.68厘，預期全年回報率9.47厘。

Agost解釋，經Lendary的平台處理買賣，跟市場上的高頻交易作無間斷快速買賣的概念相若，可供不同市况快速平盤。以他所見參與者通常最少以1萬美元入場，Lendary只在參與者賺取回報後分帳兩成。

他說，Lendary有意打開香港、台灣及新加坡等東南亞市場。