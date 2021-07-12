築友智造︰內地環保建築需求增 每年斥逾9億增設廠房 總產能料倍升

明報記者 陳偉燊

胡振邦指出，裝配式建築主要轉入智能工廠內倒模生產建築構件，有助減低工地90%廢料、50%用水及50%勞工，亦可把建築周期縮短三分之一至50%，並且有政策支持，供發展商增加3%額外樓面，因此需求持續增加。

裝配式建築減低工地90%廢料

集團已在河南省、長三角及大灣區建有15間廠房，估計今後每年新增6至7間廠房以配合需求，每間新廠產能約6萬立方米，料需投資1.5億至2億元。這意味每年新增投資9億至14億元。總產能有望由2020年度的31萬立方米，提升至70萬立方米，即一年內提升一陪。以築友智造目前只佔約1%市場份額而言，他估計有空間參與業界整合。

港融資成本低 擬尋求綠色貸款

由於裝配式建築智能廠符合環保要求，獲得銀行支持，因此胡振邦說：「建廠可從銀行取得70%融資，加上津貼，集團實際出資不多。」集團的淨借貸比率只有約30%，仍然有空間善用。因應內地銀行融資成本逾5厘，比香港約3厘為高，因此他們擬在港融資及尋求綠色貸款。由於集團去年較多新廠投入需時提升營運，因此毛利率才32%，比同業的37%低，料今年營運上軌道後情况會改善。

築友智造部署全產業鏈發展，並有見內地的住宅小區及市政公園綠化需求日增，胡振邦稱，集團已自去年第四季經營裝飾及園藝景觀服務產生收入，期間不需太多資本投入。裝配式建築業務攤佔集團業務比重，料由目前約90%，長遠變成與新業務各佔50%，新業務的毛利率約18%至20%。

現時築友智造為建業地產（0832）主席胡葆森旗下公司，胡振邦認為，這有助集團獲得人材、資金及客戶資源支持，目前來自建業的生意，佔約15%。