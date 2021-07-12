經濟
新股巡禮

內房三巽 缺乏賣點

【明報專訊】再有內房股來港上市。根據地主要在安徽省的三巽集團（6611）計劃集資最多8.6億元。集團自2019年以來，先後三次入紙申請來港上市，結果都無功而回，今次終成功「闖關」。但內房股近年於新股市場早非投資者焦點，三巽本身賣點亦未見突出，亦無基石投資者坐鎮，要獲得股民垂青並非容易。

撰文 盧嘉偉

三巽將於今日中午截止認購。市場消息指截至上周四晚，三巽仍未錄得足額認購。集團是次集資最多8.6億元，按最高發售價計算，上市後流通市值僅約34.3億元，屬於本地市值較細的內房股。

流通市值僅34億 項目集中安徽省

2004年錢堃、安娟兩夫婦開始透過安徽三巽投資從事房地產業務，於2010年滁洲三巽成立，翌年於滁州市買下第一幅土地，自此逐步拓展業務至今時今日的規模。截至今年4月底，集團有44個處於不同開發階段的項目，覆蓋3省12個城市，除「老家」安徽省，業務亦伸延至江蘇及山東省。當中，仍以安徽省項目數量最多，佔33個、亳州市便佔去當中的14個；總土地儲備429萬平方米，安徽省佔當中的82.3%。可見集團業務與安徽省樓市上落息息相關。

根據安徽省統計局數據，去年省內住宅物業銷售呈先低後高情况。去年首季受新冠疫情影響，住宅物業銷售及已出售面積同樣急跌，但至第四季已回升至全年新高。惟在平均售價方面，自去年第二季以來連續兩季錄得環比下跌，去年第四季平均價格為每平方米7429元（人民幣，下同）。反映當地樓價近季有放緩迹象。

毛利率收窄 項目盈利空間遭蠶食

從集團業績亦見一些端倪，2019年對三巽來說，是業績「大爆發」的一年，2020年則「相形見絀」、純利更見倒退（見表2）。雖則新冠疫情或能解釋收入增長放緩，惟毛利率收窄，則反映項目盈利空間正被蠶食。集團解釋去年毛利率下跌，是因為去年四個交付項目毛利率較低所拖累。再仔細看，2019年集團的平均土地使用權成本按年升45.6%、平均建築成本升4.2%；到2020兩項成本同比升幅為34.9%及9.4%。反映過去兩年，項目成本持續以較快速度上升，但與此同時，售價卻跟不上。以集團「業務重鎮」亳州市為例，招股書文件引述當地統計局數據，市內住宅物業平均價格於2017年至2019年期間（未提供2020年數據）幾乎「原封不動」，維持於6120元每平方米。集團提供今年首4個月業績數字，亦表明收入儘管同比上升23%，但毛利卻反而減少逾12%、正因為毛利率同比下跌2個百分點所影響。

毛利率下跌，再加上集團指去年因為增加市場推廣工作，令營銷及廣告成本、銷售佣金同時增加，加上要進軍新市場、行政開支亦同樣增加，都是集團去年純利倒退的原因。

三條紅線踩一條 資金鏈壓力大

另一點要關注是集團經營活動現金流，於過去兩年都呈淨流出狀態，其中一個原因是集團需要大量現金償還利息。過去三個財政年結，及截至今年4月底，三巽的借貸總額分別為70.9億元、175.7億元、209.6億元及238億元、穩步上升；而過去三個財年的加權平均實際利率分別為14厘、12.3厘及9.4厘，因為集團主要透過信託及資產管理融資取得現金，利率會較一般銀行借貸為高，所獲資金亦有較多限制。

上述原因亦解釋了，儘管集團去年底，受限制現金、已抵押存款、現金及現金等價物總和大幅增加四成至22.4億元，但「受限制現金」便佔去當中的65%。換句話說，資金應用自由度較低，變相令資金鏈呈現較緊張的局面。根據人民銀行針對內房企業的三項財務比率標準、即所謂「三條紅線」，三巽便「踩中」其中一條紅線：剔除合約負債後的資產負責比率，超過標準最高所限的70%，達79.4%。意味三巽往後計息負債每年增加不能超過10%。由於三巽近年急促拓展業務規模，資產負債比率長期處於1倍以上，故是次能成功來港上市集資，的確有助減輕集團資金鏈壓力。

上市後，集團大股東錢堃夫婦二人持股65.55%、錢堃父親錢冰則持有5.7%，家族色彩濃厚。是次招股亦未有基石投資者「撐場」。根據最新市場消息，認購反應一般，認購者要注意中籤率或有較預期高的風險。

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