經濟
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應用科技提高生產力 看好招行創科百勝中國

【明報專訊】首域盈信劉國傑表示，科技股不止包括互聯網公司，旗下基金持有的招行（3968）、創科（0669）及百勝中國（9987）近年亦成功應用科技提高生產力及盈利能力，具投資價值【編按：上述3股今年以來股價均跑贏大市，見圖】，下文劉國傑將介紹它們的投資亮點。另外，劉認為，個別股份若具備長期增長潛力，每逢市場十分擔心政策風險令股價明顯調整時，便是買入良機，故他近日已低吸醫藥股及內房股。

劉國傑表示，目前市場主要將社交平台、電子商貿、網上外賣、半導體及生物科技等上市公司列為科技股，但他認為定義不應該如此狹窄，指上市公司若能成功應用科技提高生產力及盈利能力，同樣有投資價值，「新經濟股與舊經濟股並非【像二元結果（binary outcomes）般】極端，前者是『1』有效率，後者是『0』無效率，我覺得不是這樣，舊經濟股也可藉着應用科技來提升效率」。

創科電鑽吸塵機剪草機 受惠電池科技提升

招行近年股價明顯跑贏同業，劉國傑以招行為例說明：「你若看好金融科技，你是否一定要買一間正在蝕錢的虛擬銀行呢？抑或是買一間正利用科技去提升現有業務的傳統銀行呢？招行近年的互聯網銀行及私人銀行業務均發展得相當好。」

近年內地電動車電池技術不斷創新、領先全球，龍頭股寧德時代（深：300750）股價勁升數倍，成為深圳上市最大市值公司。劉國傑認為，電池科技大躍進不止令電動車受惠，像創科等應用先進電池科技來提升產品質素的傳統工業股亦增加了投資價值：「創科屬旗下基金中比較大的持股，隨着電池技術突破，創科不少產品如電鑽、吸塵機及剪草機可以引入新功能。」

劉國傑又認為，即使投資者看好以應用程式（App）網上訂餐及送餐此主題，亦不一定要買美團（3690）等平台型公司，原因是百勝中國旗下家鄉雞（KFC）亦有以自行開發的App，利用會員及分店網絡為客戶提供及時送餐服務，亦比其他餐廳做得好。

近日增持互聯網內房 看好醫療器械

過去一年內房股受累「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資）壓抑增長的政策陰霾，估值已跌至多年低位，惟劉國傑認為，這反而帶來投資機會，旗下基金近日便增持互聯網股及內房股：「過去多年市場先後擔心過內房、內銀、公用、奶粉等不同行業的政策風險，這些風險一直都是存在的，每日都會發生，當市場十分擔心這些風險時，往往便是最好投資的時候」。

首域盈信中國增長基金10大持股包括互聯網騰訊（0700）、京東（9618）及內房股華潤置地（1109）。另外，劉國傑指出，醫療器械股的產品周期一般較醫藥股長，「醫療器械股若現時在某一產品有優勢，往往10年後仍會有優勢；但個別醫藥股今日成功研發某一新藥，5年後另一醫藥公司可能研發出更好的藥，因此藥的周期屬比較遠」。他續說，內地投資者向來重視主題投資，某一年集中買一板塊，今年醫療器械股便得到北水的青睞；在該板塊中，他指在A股上市邁瑞醫療（深：300760）是好公司。

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相關字詞﹕環境、社會及管治 邁瑞醫療(深：300760) 醫療器械股 百勝中國(9987) 創科(0669) 招行(3968)

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