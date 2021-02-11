陳茂波：一周逾480萬市民登記消費券

電子登記一周有通知 書面兩星期

陳茂波表示，雖然在首兩天小部分市民在透過「智方便」進行登記的過程中出現了些少阻滯，但經過迅速調節後，過程已回復順暢，所有市民都毋須輪候，一般只需數分鐘便能完成電子登記。

陳茂波又指出了幾個常見問題。首先是何時收到登記結果的通知。他表示，以電子方式完成登記後，約一星期會收到有關登記結果的短訊通知；以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關登記結果的短訊通知。他呼籲，由於登記人數多，系統需要時間處理，市民應避免重複遞交登記，以免令登記的處理時間延長。

其次是，部分市民反映，當嘗試上載身分證複本時，電腦系統竟顯示沒有相關登記紀錄。陳茂波表示，登記人如果選擇以上載身分證複本作身分認證，須按熒幕提示在遞交電子登記的24小時後，才可到消費券計劃網站上載。

過去兩年留港一天亦符申請要求

第三是關於消費券計劃的「在港居住」要求。陳茂波稱，計劃下「在港居住」的要求是登記人須於2021年6月18日之前的兩年期間曾經在港。換言之，如果登記人在2019年6月18日至2021年6月17日期間曾經在港，即使只是一天亦符合要求。

若登記人這期間內不曾在港，但符合特定原因，例如境外升學、企業派駐境外工作，又或是福建或廣東養老計劃的受惠人等，亦符合有關要求。