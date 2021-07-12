Tap & Go領消費券三大注意地方

金額平分兩帳戶 可自行轉換

首先，Tap & Go會向用戶提供兩張扣帳卡，一張是Mastercard，另一張是銀聯卡，當用戶進入App內「我的卡」的介面便會見到兩張由不同卡公司發出的扣帳卡。為了方便客戶處理消費券的款項，Tap & Go會額外設定消費券帳戶，消費券會每期平均存入至Mastercard消費券帳戶及銀聯消費券帳戶。例如第一期消費券為2000元，屆時用戶的Mastercard及銀聯卡消費券帳戶將各自獲分配1000元。

客戶是否必須兩張卡都用才可使用消費券？其實不是。Tap & Go表示，客戶可以將消費券餘額在Mastercard消費券帳戶及銀聯消費券帳戶內互相轉換。值得留意的是，消費券只能作港幣交易，即使以往銀聯卡可支援人民幣，但消費券的戶口內只支援港幣。

第二是雖然Tap & Go一向有向客戶提供實體卡，但消費券計劃只支援虛擬卡，即客戶必須把卡綁定到Apple Pay、Google Pay、Huawei Pay或銀聯雲閃付App等手機錢包，才可使用消費券。

須綁定手機錢包 可增值一次

第三，由於標榜適合大額消費，Tap & Go會於第二期消費券發放後，為客戶提供增值功能，金額最多3000元，因此客戶的消費券帳戶內最多可有8000元金額。不過，增值功能只可用一次，若用戶屆時只增值了100元，往後亦不能再增值。

雖然Tap & Go沒有設定每日消費上限，但若客戶要買超過8000元的物品就要考慮拆單，因為Tap & Go的卡都是扣帳卡（Debit Card），並非信用卡（Credit Card），戶口餘額就是消費上限。

iPhone抽獎僅限使用Mastercard

與八達通相比，Tap & Go推出的消費券優惠相對較多，當中最「吸睛」莫過於與Mastercard合作推出iPhone抽獎活動，名額30個。用戶須於8月14日前，登記使用Tap & Go領取消費券，並於9月30日或之前、成功透過Tap & Go Mastercard完成累積滿2000元的合資格交易，並接受商戶直接促銷信息，方可參與抽獎活動，因此，若使用的是銀聯卡，就未能參與抽獎活動；若用戶就交易提出取消或申請退款，相關交易則會作廢。

明報記者 周綺琪

[電子消費券]