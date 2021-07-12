環時：科企應更注重國安

忌用「大到不能倒」思維與監管博弈

評論續指，部分內地科企切不可用「大到不能倒」的思維，與國家監管體系進行博弈，甚至用個別公司的私利影響國家的整體規則建設。評論指出，民營企業與國企一樣，同樣需要治理，內地當局有必要將互聯網公司的發展，與人民利益及國安利益更好地統籌。

就反壟斷方面，評論則指出，成功的科企不應利用行業規則空白搞「明顯有悖基本法律精神」以及「負面衝擊國家管理格局」的事情，導致不合理的壟斷或競爭混亂。

內地接連對大型科企出手，上月底當局指赴美上市的滴滴（美：DIDI）違規收集個人信息，滴滴現正受網絡安全審查。網信辦上周六（10日）發布政策，指擁有逾100萬內地客戶資料企業，赴國外上市時須申報審批。另當局亦擬聯合人行等多個部門成立特別機構，審查網絡安全事宜。