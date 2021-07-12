盈富近6周首錄淨流入 資金湧恒指好倉 港股今料高開 分析︰僅止跌橫行難突破

明報記者 馬迪帆

上兩周恒指曾經歷8連跌，且一度單日大跌800點，但從交易所買賣基金（ETF）及輪證市場的資金流看，均反映投資者情緒有所好轉（見表）。其中，盈富基金（2800）全周錄得逾11億元淨買入，終止此前連續5周淨流出。槓桿反向ETF亦見活躍，南方恒指兩倍反向ETF（7500​）上周共淨流出逾10億元資金，是去年3月以來單周淨流出最多，顯示淡友止賺離場。南方恒指兩倍正向ETF（7200）則錄得約3.3億元淨流入，是去年10月以來最大規模單周流入。追蹤恒生科技指數ETF走勢相若，同樣有資金追入正向ETF，從反向ETF流出。

淡友止賺 反向ETF錄逾10億淨流出

輪證市場的操作亦一致，恒指及騰訊（0700）、美團（3690）的好倉上周吸納最多資金；資金流出最多的則為恒指淡倉。

隨着美股三大指數於上周五齊破頂，恒指夜期亦做好，高水360點。同日ADR港股比例指數則高水約420點，收報27,766點，因此料港股今日勢高開。

黃國英：最差時候已過 仍難樂觀

豐盛金融資產管理董事黃國英昨日表示，大市最差時候已過，但對後市走向亦不會太樂觀，料恒指近期將於28,000點附近低位上落，難有突破。他表示，人行降準有助改變氣氛，但並非完全超預期，而科技股在嚴格監管措施下仍有變數。他認為，因科技股早前已超賣，現時有支持，但本輪反彈有限，依然持謹慎態度。黃國英表示，維持之前選股看法，較為看好生科股及信義玻璃（0868）等工業股，以及國內消費股。

蘇沛豐：科網股估值恢復吸引

招銀國際策略師蘇沛豐昨日表示，恒指上周處於27,000點至27,700點橫行區底部，若本輪可上升突破，則有機會表現穩固。他表示，估計今日大市高開後，人行降準消息已被消化，但相信市况仍會趨於穩定。他表示，科網股經歷一輪超賣，相信估值恢復吸引，對其看法逐步轉樂觀。惟他亦認同，後市情緒仍將受科技行業監管、美國縮減買債、中美關係此三大方面的影響。