經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

資本狂飈 芯片國產化猛進

【明報專訊】風起雲湧的投資併購，狂熱的一二級資本市場，活躍的國家集成電路產業投資基金……去年來，各路資本大量湧入半導體產業鏈，正在加速中國芯片國產化進程。

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