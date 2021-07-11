智能充氣泵一機多用 駕車運動人士恩物

它充滿電後，大約可以為9條汽車輪胎，或17條電單車輪胎，或8條單車輪胎，或54個5號籃球充氣。而且，因為其機身採用雙面進氣設計，所以充氣速度也比舊款同類產品快速。與該公司的舊型號相比，它的體積縮小了36%，性能卻提升40%。

自動檢測胎壓 不會過度充氣

「能量泵」內置智能感應晶片，接通車胎瞬間，即會自動檢測和顯示胎壓（可選擇4種單位）。若胎壓在正常範圍內，便毋須充氣。若胎壓低於正常範圍內，才需要充氣。它已經預先設置了標準的胎壓，用戶按一下鍵，它便會對車胎充氣。當達到預設值後，就會自動停止，不會出現過充問題。當然，若用戶有需要，亦可以自行調整預設的胎壓數值。除了駕車和打波用得着之外，用來充水泡、浮牀、橡皮艇以及家中的充氣家俬，也非常方便，可以大幅節省時間。「能量泵」零售價約300多元。

明報記者 薛偉傑

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