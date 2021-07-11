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許繹彬：SaaS不涉個人私隱 微盟明源雲可短炒

【明報專訊】正當市場以為港股終於捱過「五窮六絕」可以迎來「七翻身」，但踏入7月恒指一度跌穿27,000水平。多條平均線的重要支持位被推倒，前景仍然未明朗。

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