許繹彬：SaaS不涉個人私隱 微盟明源雲可短炒

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2021年7月11日星期日
許繹彬 港股通才
投資策略
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【明報專訊】正當市場以為港股終於捱過「五窮六絕」可以迎來「七翻身」，但踏入7月恒指一度跌穿27,000水平。多條平均線的重要支持位被推倒，前景仍然未明朗。
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