網上書店變商業王國 翻字典命名Amazon

食正dot.com投資熱 1997年上市

由於當年的網站列表是按字母順序排列，於是貝索斯想要找一個由「A」開頭的詞作為公司名稱。他翻開字典找靈感，最終選擇了「Amazon」（亞馬遜）作為公司名稱，因為這條全球最大流量的河流，包含了規模龐大的意思，配合他當時打造全球最大書店的願景。

他的網上書店業務發展迅速，亞馬遜在1996年的收入，由51.1萬美元增至1575萬美元，按年增長約30倍，儘管其業務仍然虧損。受惠於當時的dot.com投資熱，亞馬遜在1997年上市時成功集資5400萬美元，取得4.38億美元的市值，儘管當年可能沒有分析師預計到，亞馬遜會由一家書店發展成一盤包羅萬有的生意。

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