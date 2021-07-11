亞馬遜後貝索斯時代 維持高增長不易

資料來源：華爾街日報

賈西掌管的雲計算業務，一直是亞馬遜的印鈔機。貝索斯比其他科技巨子更早察覺到雲計算的發展潛力，早在2006年就推出AWS雲計算業務，比微軟Azure和Google Cloud更早進入市場。此後多年，AWS也是亞馬遜的主要利潤來源。去年儘管AWS的收入僅佔亞馬遜總收入的12%，卻為亞馬遜貢獻近60%營業利潤。根據市場研究公司Gartner上月底發表報告，亞馬遜在雲計算基礎設施市場仍保持巨大領先優勢（見圖1），估計亞馬遜在2020年的雲基礎設施收入，較市佔率排名第二的微軟多超過一倍。

亞馬遜在電商老本行，也是業界龍頭。市場研究機構eMarketer預測，亞馬遜今年底在美國電商市場銷售額，將佔美國所有電商銷售額41%（見圖2）。根據FactSet數據，華爾街分析師平均預計，亞馬遜明年將超越連鎖超市沃爾瑪（WalMart，美：WMT），成為美國年銷售額最高公司。

電商穩佔龍頭 帶動數碼廣告業務

電商業務的需求，又帶動亞馬遜的數碼廣告業務。市場研究機構公司eMarketer的報告指出，亞馬遜在美國的數碼廣告市場份額由2019年的7.8%，增至去年的10.3%（見圖3），與facebook（美：FB）及Alphabet（美：GOOG）旗下的Google競爭加劇。

此外，通過串流媒體服務及智能設備，亞馬遜進一步深入網民的日常生活。它的Alexa語音助手及Fire TV串流媒體設備，經常躋身亞馬遜最暢銷商品之列。

除推出串流媒體設備，亞馬遜於2010年設亞馬遜工作室（Amazon Studios）進軍影視行業，迄今推出大量影視產品。該工作室最著名的作品，包括榮獲艾美獎和金球獎的喜劇《了不起的麥瑟爾夫人》（The Marvelous Mrs. Maisel），以及獲奧斯卡最佳剪輯和最佳音效的音樂電影《靜寂的鼓手》（Sound of Metal）。

今年5月，亞馬遜宣布收購荷李活著名電影公司美高梅（MGM Holdings），包括債務在內，交易總值84.5億美元。亞馬遜希望通過交易，為串流平台Prime Video注入新動力，加強與Netflix和Disney+的競爭。

亞馬遜的各項主要業務並非互不相干，貝索斯比喻它們為亞馬遜內部環環緊扣的齒輪，互相推動彼此的發展。例如亞馬遜的Prime服務會員，除可獲免費送貨服務，又可在亞馬遜的全食超市（Whole Foods）享有優惠，並可使用串流影片服務。

亞馬遜的電商平台吸引了大量第三方賣家進駐，當中很多商家又會向亞馬遜支付廣告費，以增加接觸客戶的機會。亞馬遜在串流媒體領域的最大對手Netlflix，又是AWS雲端服務的主要客戶。

利用賣家數據設計自己產品捱批

雖然亞馬遜在廣泛的業務取得成功，卻被指涉及一些具爭議的商業行為，例如利用賣家數據來設計自己的產品，並要求供應商和商業伙伴在其生態系統展開更多業務。此外，其電商平台亦被發現銷售冒牌貨品，甚至不安全商品，並有第三方賣家的商品描述，又或顧客的評價涉及虛假宣傳等問題。

當前歐美尋求對科技巨企加強規管，甚至有建議呼籲要把這些巨企進行分拆。賈西所面臨的挑戰，是在維持亞馬遜的成功商業模式之餘，避免陷入反壟斷的指控。

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