瓏門2房980萬沽 實呎逾1.96萬雙破頂

美聯助理聯席董事陳世豪表示，上述雙破頂成交為2座高層B室，實用498方呎，最新獲投資客以980萬元承接，實呎19,679元，成交價及成交呎價同創屋苑同類單位新高。是次以公司轉讓形式出售，買家慳約274萬元。

原業主2012年10月以555.98萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利424.02萬，物業升值76%。

翻查資料，同類型單位7座高層A室，實用510方呎，3日前以968萬元、實呎18,980元成交，即新成交單位較前紀錄高12萬元或1.2%。陳世豪指出，同類型單位7座高層B室，實用485方呎，在上月中以905萬元成交，當時創屋苑2房戶新高價，連同最新成交單位，不足一個月內6度破頂，做價由最初905萬元躍升8%至最新的980萬元。

德福頂層1房580萬易手

另九龍灣德福花園頂層戶，因電梯不達而做價一向較標準層略低1%至2%，近日錄市價成交，美聯物業首席高級營業經理黃家明表示，有關單位為Q座頂層，屬實用354方呎1房戶，一名外區用家擔心遲買更貴，睇樓後一星期後便以580萬元入市，實呎16,384元，屬市價成交。

原業主於2010年6月以208萬購入，持貨約11年，帳面獲利372萬元，物業升值近1.8倍。

一手市場方面，中海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號，在本月初展開首輪銷售後，昨日再接再厲，進行次輪銷售，涉286伙。據悉，項目昨售出約117伙，連同首輪銷售，兩輪銷售合共售出500伙，佔全盤1059伙近一半，套現57億元。

維港1號次輪售出約117伙

另英皇集團（0163）發展的屯門大欖洋房項目畔海，昨日首錄成交，以招標形式售出3號洋房，實用4135方呎，屬4房4套房間隔，附設98方呎平台、521方呎花園及896方呎天台，洋房連裝修、及連兩個車位一併出售，成交價1.308億元，實呎31,632元。

畔海首錄成交 3號洋房售逾1.3億

此外，多家發展商部署在本月推售新盤，其中建灝地產旗下已獲批預售的屯門景秀里上嵐，據悉，項目最快於本周上載樓書及開價，擬於本月內推售。另早前已上載樓書的遠展（0035）大埔公路畢架．金峰，亦部署於本月內以現樓形式推售。