人行降準帶動美股創新高 ADR港股做好

ADR港股比例指數升421點

美股以銀行股繼續領漲，高盛（美：GS）、摩通（美：JPM）、摩根士丹利（美：MS）和富國銀行（美：WFC）皆升逾3%。港股ADR全面做好，以美團（3690）較港股收市的升幅最勁，達3.23%，收報折合288.22港元（見表），匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）的ADR亦較港股收市升逾2%。ADR港股比例指數收報27,766點，升421點或1.52%。

美元指數走勢偏軟，跌0.34%至92.1。離岸人民幣兌美元一度跌至6.5元水平，終收報6.4813元，升121點子（1元等如10,000點子）或0.19%。布蘭特9月期油每桶收報75.55美元，升1.93%。現貨金升至每盎司1,808美元。紐約商品交易所期銅亦升1.9%，報434.55美元。

溫傑：料短暫利好 難確認轉勢

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指早前連跌8天，上周五曾低見26,861點，已屬超賣，單憑此點，若本周初有短暫的反彈亦屬正常，加上人行全面降準，料短暫利好港股，相信明日仍有機會再彈，但未可確定是否轉勢。倘恒指短期未能重返28,000點，情况不見樂觀。

盧楚仁：降準對人幣匯價有壓力

溫傑又稱，上周恒指受美股波動、內地就反壟斷對科企出手、市場解讀降準或預示內地經濟增長放慢等因素而被拖低，相信內地反壟斷事件仍會在本周內影響市場情緒，恒指本周區間料介乎27,000至28,000點。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，人行突全面降準，相信如此寬鬆的貨幣政策，對人民幣匯價有壓力，料第三季匯價偏軟，或見一美元兌6.66元人民幣水平；同時有美國聯儲局官員言論已「轉鷹」，而本月底聯儲局再議息，屆時退市安排或有眉目，故美元走勢會睇高一線。