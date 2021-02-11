內地設網絡安全辦 嚴查國外上市 企業擁百萬客戶數據須審查 分析指外資將減中資初創投資

明報記者 蔡穎霖

網信辦表明，若內地掌握逾100萬名用戶個人信息的企業赴國外上市，必須向中央申報網絡安全審查，同時要求內地企業在採購網絡產品和服務，或開展數據處理活動時，若會出現影響或可能影響國家安全的情况，應當依法進行網絡安全審查。

網信辦將會聯同國家發改委、人民銀行、市場監管總局、證監會、公安部、國安部、工信部、財政部、商務部、廣電總局、保密局及密碼管理局，共同建立國家網絡安全審查工作機制，並新設「網絡安全審查辦公室」，負責制定網絡安全審查相關製度規範，組織網絡安全審查。

審查程序3個月內完成

該辦公室將會就核心數據會否被竊取或被國外政府惡意利用，企業是否遵守中國法律等情况，評估有關採購、數據處理及國外上市活動可能帶來的國家安全風險；亦應自收到審查申報材料起，10個工作日內確定是否需要審查並書面通知有關企業。至於部分特別審查程序，一般應當在3個月內完成，情况複雜則可以延長。這輪監管風暴源於內地召車軟件滴滴出行（美：DIDI），上月底赴美上市不久即遭舉報指泄漏用戶及道路數據予美國，中央以為防範國家數據安全風險為由，對平台進行審查並暫停其新用戶註冊，後來要求應用商店即時下架，並要求滴滴按照法律要求整改；同受影響的還有滿幫集團（美：YMM）旗下打車平台「運滿滿」、「貨車幫」，以及看準網（美：BZ）旗下「BOSS直聘」。

彭博報道指出，中央所以加大對科網公司的打壓，是因為開始意識到，民營部門所收集的數據本質應視為國家資產收歸國有。估計到2025年中國將掌握全球三分之一的數據，這對發展人工智能很有利；加上中國當局擔心美國要求中概股向美國監管機構提交帳目，這會增加數據外泄的機會。

惠峰：部分公司將放棄美上市

惠峰國際發展董事張玉峰認為，中概股赴美上市融資金額巨大，政府推出嚴格規則屬正常。對計劃到國外上市的企業而言，上述草案的審查工作背後涉及一定工序及成本，估計部分公司將選擇放棄或改變上市地方。張玉峰相信，今次新草案對市場帶來隱憂，預計國際投行將會減少對中資初創的投資。另他又指出，中概股赴港上市的監管將相對美國寬鬆，認為將利好香港的新股及資本市場，未來可吸引更多內地科技公司來港上市。