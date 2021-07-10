朗濤海景取勝 白石角最後臨海新盤

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

朗濤位於科研路7號，由10座住宅大樓組成，包括8座高座（部分再細分成A、B翼），另設兩座低座，提供723伙，目前待售的單位約剩170餘伙，主要以大單位為主，發展商最近就開放多個現樓示範單位。

其中9A座12樓A室，實用面積1224方呎，2房1套設計，發展商以日式簡約美學作裝修主調，為單位製造大量木製入牆家具，並以簡單俐落的線條及實木質感，打造出溫暖居室，單位飯廳放有一張長形餐枱，上方配有時尚特色吊燈，用暖光配合木紋餐室氣氛，帶出優雅的生活品味，客廳入牆特色櫃，與另一邊牆身的木紋飾板互相呼應，提升單位的舒適度，由於大廳外連露台，住戶可從梳化位置輕鬆欣賞前方的遼闊吐露港海景，值得一提的是，單位露台面積達58方呎，比一般單位的露台大，可放設小型家具，用途更多元化。

1224呎兩房戶 廳大房大露台大

睡房方面，設計貫徹日系裝修風格，其中主人房分為睡眠區、衣帽間和工作間，睡眠區可從近落地的大窗戶欣賞無遮擋的海景，衣帽間則設有大型衣櫃及梳妝枱，並連接套廁，套廁內同時設有沐浴間和浴缸，而且空間闊落，可配合住戶的不同需要，至於工作間的位置亦設不少入牆櫃，方便住戶擺放各種日常物件。另一間睡房方面，房內亦設入牆書枱、牀及衣櫃等家具，並配上多個燈糟及光源位，用柔光讓住戶放鬆心情。廚房方面，廚櫃呈L形，各樣煮食爐具和電器一應俱存，住戶只需帶備個人物件，已可遷入單位居住。

部分單位以園景科學園為主

除上述單位外，發展商同時開放另一示範單位，單位為5座12樓C室，實用1131方呎，屬3房1套連多用途室及儲物室間隔，單位雖並無設置入牆家具，但仍以座地燈、吊燈等不同光源提升室內的溫馨感，飯廳的淺色石紋餐枱，亦成為大廳亮點之一，至於廳外連接的露台，就可望見屋苑園景及大埔科學園一帶景觀。睡房方面，三間房均配有各式家具，分別打造為主人房、細睡房及書房，由於單位內分別設有多用途室及儲物室，有不少的雜物存放空間，符合家庭客的需求。

此外，值得額外留意的是，除3房單位外，朗濤目前的餘貨主要集中在面積1648至2083方呎的4房大單位、92個特色戶，包括連花園或連天台特色戶，以及低座複式單位，實用面積375至3098方呎，有意入市的買家可多留意發展商的銷售安排。

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