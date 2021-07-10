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經濟
2021年7月10日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行全面降準0.5百分點 放水萬億 年半以來首次 規模超預期
內地6月CPI升幅遜預期 PPI同放緩
6月新增人民幣貸款2.12萬億 勝預期
彭博：金穩委促許家印盡快解決債務
恒指15分鐘V彈 終止連跌8天
匯控主席拒談《港區國安法》遭批評
花旗：九倉兩大商場經營改善 海港城時代廣場人流恢復至疫前八成
港交所上市委員會委任5新成員
社區團購平台蜜橙生活破產 早前稱轉向「團長」業務
下周兩新股暗盤做好 領悅服務曾升兩倍
慕容家居終止配股賣盤 復牌跌11%
首創置業獲提私有化 溢價逾六成
美5月消費貸款增長破紀錄 憧憬經濟增長 美股三大指數早段反彈
母企25款軟件被下架 滴滴ADR升幅收窄
金融初創Stripe擬「直接上市」 今年稍後聘投行部署
中證監用潮語發稿 批投行「帶病闖關」
李梓敬轉載「慎聘港大生聲明」 總商會斥假消息
新世界通知銷監局停售柏傲莊III 公布拆樓當日 新界樓王業主簽正式合約
凱滙4房實呎逼2.8萬 觀塘標準戶新高
新地前執董沽禮頓山 14年賺4060萬
CCL四大指數連升4周後斷纜
元朗流業街住宅地招標 最高估值逾5億
首都廣場64呎劏舖1年炒貴逾五成
陸振球：人民幣倘大跌 港樓無運行
周末睇樓好去處
朗濤海景取勝 白石角最後臨海新盤
前高官羅智光1886萬進駐
海濱單車徑共聚天倫樂
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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