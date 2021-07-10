元朗流業街住宅地招標 最高估值逾5億

可建近8萬呎 最高每呎估值6500元

另活躍併購舊樓的恒地（0012），昨日統一石硤尾舊樓作重建，有關項目位於耀東街9至14號，昨早進行強拍，恒地在無對手下，以底價5.24億元統一項目業權。

恒地執行董事黃浩明表示，整個石硤尾重建項目橫跨3條街，分別巴域街、南昌街及耀東街，預計可建樓面40.8萬方呎樓，項目內有部分面積會借予政府興建社會房屋「南昌220」，而餘下私人重建部分正進行地基工程。撇除部分土地借予社會房屋，私人重建項目將分兩期發展，以中小型住宅發展為主，最快一年半後可推售樓花，而社會房屋待收回後再發展。

宏安鳴鳳街項目批強拍 底價8.05億

此外，宏安地產（1243）早年展開併購的慈雲山鳴鳳街舊樓，已相繼申請強拍，其中鳴鳳街26至48號等多幢舊樓，昨日獲土地審裁處批出強拍令，底價8.05億元，較2019年7月提交申請時的估值高79%。資料顯示，項目地盤面積9530方呎，共有75個住宅及12個地舖，該地段劃為屬住宅（甲類）用地，以住宅地積比率9倍重建計，料可建樓面85,770方呎，以底價約8.05億元計，每方呎樓面地價約9385元。