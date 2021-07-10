新地前執董沽禮頓山 14年賺4060萬

3房戶6148萬易手 實呎逼5萬

另有名人趁機入市。土地註冊處顯示，堅尼地城傲翔灣畔高層C室，實用面積497方呎，2房間隔，上月下旬以1275萬元易手，實呎25,654元。買家為梁家輝（LEUNG KA FAI TONY），與影帝梁家輝名字相同，料為同一人。原業主2009年12月以725萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利550萬元或76%。

影帝梁家輝1275萬購傲翔2房

翻查資料，梁家輝妻子江嘉年去年9月以1090萬元購入低數層的C室，同屬實用面積497方呎2房戶，實呎21,932元，有關單位創當時項目2房單位新高價，並創屋苑同類呎價新高。換言之，梁家輝所購入的單位，再創屋苑同類單位新高價紀錄，成交呎價亦創項目新高；而梁氏夫婦二人於10個月內，以2365萬元連購同一屋苑2伙2房單位。

港島大型指標屋苑鰂魚涌太古城，經連月消耗盤源後，市場放盤開始減少，本月至今暫錄得約4宗成交，較上月同期減少9宗或69%。中原高級分行經理莊劍嵐表示，最新成交為夏宮閣中層H室，實用面積702方呎，3房間隔，獲用家以1460萬元承接，實呎20,798元，屬市價水平。原業主早於1979年以30萬元買入單位，持貨42年，帳面獲利1430萬元或約48倍。

太古城業主持貨42年升值48倍

雖然整體樓價上升，但個別半新盤買家仍要蝕讓，土地註冊處顯示，北角維港頌一個實用面積437方呎的6座中層B室1房單位，上月以1100萬元售出，實呎25,172元。資料顯示，原業主2017年以1278.9萬元一手購入，雖然當時獲發展商代付印花稅，但若以帳面計則蝕178.9萬元或約14%。