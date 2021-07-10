凱滙4房實呎逼2.8萬 觀塘標準戶新高

凱滙2018年底開售以來累沽1848伙，佔項目單位總數1999伙逾92%，現餘約151伙待售，套現總額逾235億元。

會德豐及信置等合作的西南九龍長沙灣維港滙，新售出2座9樓C室、3A座21樓B室兩伙，實用面積449及489方呎，同屬2房戶，成交價1210.8萬及1404.7萬元、實呎分別2.69萬和2.87萬元，單日吸金逾2615萬元。

維港滙沽兩伙 單日吸金逾2615萬

其他東九龍新盤亦開展新銷售攻勢，會德豐藍田KOKO HILLS上載4號價單涉42伙，折實均呎21,103元，屬實用面積370至570方呎1房至3房戶，以最高21.5%直減折扣計，單位折實價780萬元起。

會德豐上載銷售安排，KOKO HILLS下周二（13日）新一輪發售83伙，包括69伙價單發售，另14伙第2座A、B室招標發售，屬實用面積1300及899方呎4房、3房單位；項目去年推出至今累售127伙，套現逾15.7億元。

KOKO HILLS下周二推售83伙

豪宅方面，昨日錄得的大額一手成交均屬華懋樓盤，當中赤柱大潭紅山半島售出松柏徑108號洋房，實用面積2773方呎連678方呎花園，透過招標以9560萬元售出、實呎34,475元。

另同系青山公路琨崙，售出海翡翠3號屋，成交價5480萬元；洋房實用面積2788方呎連800方呎花園、實呎19,656元。