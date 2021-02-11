新世界通知銷監局停售柏傲莊III 公布拆樓當日 新界樓王業主簽正式合約

明報記者 林尚民

新世界等周四公布，項目兩幢樓宇因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」而需拆卸重建，共影響846戶買家，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消交易，兩者均可獲得賠償。項目仍有約50伙待售，據一手銷售網資料，發展商昨日通知銷監局，項目所有曾在載有銷售安排的文件中，公布出售的指明住宅物業已即日起暫停出售。

項目尚餘約50伙待售

不過，據成交紀錄冊顯示，周四當日、即發展商公布項目需拆卸重建同日，該盤有3個單位簽訂正式買賣合約，3伙同於上月30日售出，包括1A座62樓A室，單位實用1695方呎，連1262方呎天台，採4房雙套間隔，正對城門河景，上月30日售出時成交價為7650萬元，實呎45,133元，創下新界分層住宅呎價新高紀錄。就成交紀錄冊資料顯示，單位當時以招標形式出售，買方採用建期付款。按照發展商早前公布，以樓價1500萬元單位計，以建期付款之買家如選擇繼續完成買賣合約，可獲約38萬元賠償，若以此比例計，樓價7650萬元即可獲賠償約190萬元，不過發展商並未正式公布計算方法，故實際賠償金額仍以發展商公布為準。

此外，有市場人士擔心，若買家選擇繼續完成交易而獲得額外津貼，於申請按揭貸款時，銀行或會要求有關補償需在貸款額中扣減。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，昨日已經向五大銀行方面求證，銀行方面表示，初步獲金管局確認，相關補償金額不會視作樓價回贈的一部分，即不會影響貸款金額。他又稱，事件屬於特別個案，相信局方是特事特辦，故五大銀行會如常批核按揭申請。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，由於相關買家均等待發展商進一步聯絡跟進補償詳情，暫未收到有買家要求取消交易。

藝人郭奕芯800萬購藝里坊1房

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於發展商需時處理及與買家聯繫跟進，現階段該行仍未接獲任何客戶有意取消交易，但預料因事件取消交易的比率僅為個位數。

另一方面，現年約25歲、曾拍攝電影《非分熟女》、《恭喜八婆》等，近年曾參予拍攝ViuTV 電視劇及綜藝節目的女藝人郭奕芯，市場消息指她以800.444萬元購入恒地（0012）西營盤藝里坊．2號高層E室，屬實用面積252方1房戶、實呎31,764元。據成交紀錄冊顯示，郭的成交期為150日，並可向發展商申請85%一按貸款或40%二按。