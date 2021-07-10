金融初創Stripe擬「直接上市」 今年稍後聘投行部署

由於尚未上市，Stripe可選擇對其收入及盈利能力等財務狀况保密，但這也導致Stripe無法以股票獎勵員工。消息稱，由於沒有融資的需要，Stripe正考慮採用「直接上市」（direct listing）​的模式，而非傳統的IPO，但相關計劃可能出現變動。消息人士補充，Stripe未決定上市時間，下一步將會是在今年稍後聘請投行部署上市，但可能不會選擇在今年掛牌，目前容許一些投資者透過私人要約，收購一些股東和員工的持股。Stripe每年為全球企業處理數千億美元交易，客戶包括Google、優步（美：UBER）、亞馬遜（美：AMZN）和Zoom（美：ZM）等。它的早期投資者包括馬斯克（Elon Musk）、泰爾（Peter Thiel）和Google風險投資部。

USDC發行商擬藉SPAC上市

此外，加密穩定幣USD Coin（USDC）的發行商Circle宣布，計劃透過與特殊目的收購公司（SPAC）Concord Acquisition合併的方式上市。此次交易對Circle的估值為45億美元（約351億港元）。USDC是全球第八大加密貨幣，市值達260億美元。在穩定幣當中，其市值僅次於泰達幣（Tether）的620億美元。

（綜合報道）

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