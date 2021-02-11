母企25款軟件被下架 滴滴ADR升幅收窄

【明報專訊】中國召車龍頭軟件滴滴出行（美：DIDI）早前被國家網信辦勒令下架後，昨晚滴滴母公司北京小桔科技有限公司旗下包括「滴滴企業版」等25款軟件亦被通知下架。根據國家網信辦的通報，根據舉報及經檢測證實，「滴滴企業版」等25款軟件，存在嚴重違法違規收集使用個人資訊的問題，國家網信辦依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架上述25款軟件，要求相關營運者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，確保廣大用戶個人資訊安全。滴滴的美國預託證券（ADR）午夜前的升幅，由8%收窄至2%。
該通告又表示，各網站、平台不得為「滴滴出行」和「滴滴企業版」等已在應用商店下架的軟件，提供瀏覽或下載服務。滴滴剛於6月底在美國上市，集資約44億美元，成為自阿里巴巴（美：BABA）2014年赴美上市以來，中國企業在美國市場規模最大的IPO。
包括「滴滴企業版」
國家網信辦隨後於7月2日宣布，為防範「國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，對滴滴實施網路安全審查，期間停止新用戶註冊。國家網信辦兩天後再發布通告，指經檢驗核實，滴滴出行軟件存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，通知應用商店將其下架。