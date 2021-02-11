母企25款軟件被下架 滴滴ADR升幅收窄

該通告又表示，各網站、平台不得為「滴滴出行」和「滴滴企業版」等已在應用商店下架的軟件，提供瀏覽或下載服務。滴滴剛於6月底在美國上市，集資約44億美元，成為自阿里巴巴（美：BABA）2014年赴美上市以來，中國企業在美國市場規模最大的IPO。

包括「滴滴企業版」

國家網信辦隨後於7月2日宣布，為防範「國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，對滴滴實施網路安全審查，期間停止新用戶註冊。國家網信辦兩天後再發布通告，指經檢驗核實，滴滴出行軟件存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，通知應用商店將其下架。

（綜合報道）

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