美5月消費貸款增長破紀錄 憧憬經濟增長 美股三大指數早段反彈

市場對變種病毒可能妨礙經濟增長的憂慮緩和，美股三大指數由周四的跌市反彈，道指早段升400點。不過由於美國總統拜登將簽署一項限制企業壟斷的行政命令，部分大型科技股早段曾經偏軟。不過蘋果（美：AAPL）早段升1.4%創歷史新高。美國長債孳息連日回落後，美國10年期國債孳息率昨重返1.3厘以上，金融板塊早段領漲。

蘋果早段升1.4%創歷史新高

市場焦點轉向第二季美國企業盈利，華爾街大行將於下周起公布業績。根據Refinitiv IBES的數據，分析師預計標普500指數成分股次季盈利增長65.8%，高於之前預期的54%。

受惠於經濟活動重啟的郵輪股、航空股早段向上，工業和材料等對經濟周期敏感的板塊也在早段升逾1%。能源股板塊亦在早段上漲，但本周料將錄得約5%的跌幅。由於美國原油庫存本周續跌，國際油價終止跌勢，昨晚升逾2%。

美國消費者5月的貸款額升幅，有261億美元來自汽車貸款及學生貸款等非循環信貸。至於涉及信用卡消費的循環信貸，在5月增長92億美元，是去年1月疫情爆發以來，最大的按月升幅。聯儲局的月度信貸報告，不包括按揭貸款等。牛津經濟研究院高級經濟學家Nancy Vanden Houten預計，循環信貸的增長將會加快，因為消費者更願意使用信用卡，尤其是用於購買服務。

美國投行Wedbush發表研究報告，給予通用汽車（美：GM）「跑贏大市」的評級，目標價85美元，較周四收市價有五成水位。GM股價早段升近4%。反觀電動車廠特斯拉（TSLA）的50天均線與200天均線非常接近「死亡交叉」，預示股價恐將繼而偏軟，其股價早段微跌。

Levi's上季轉賺6500萬美元

美國牛仔褲商Levi Strauss（美：LEVI）公布，在截至5月底的第二財季，銷售額按年增長156%至12.8億美元。上季利潤為6500萬美元，去年同期虧損3.64億元。無論收入及利潤均勝於預期。該公司展望下半年，收入按年升幅可達28%至29%，與2019年疫情爆發前相比則升4%至5%，其股價早段升3%。

雖然近期整體通脹增長加快，但全球糧食價格在一年來首次下降，有助緩解部分通脹壓力。聯合國糧食及農業組織（FAO）的一項糧食成本指標，在6月下降2.5%，由9年高位回落，也是自去年5月以來首次下降，不過與去年同期對比，糧食價格仍上漲了33.9%。上月的植物油和穀物價格下跌，抵消了肉類和糖價上漲。

聯合國糧食成本1年來首下降

不過FAO的指數僅追蹤原材料的成本，價格變化需一段時日才能反映到商店貨架。聯儲局向美國國會提交半年度貨幣政策報告，稱通脹前景所面臨的上行風險增加。聯儲局主席鮑威爾將於下周三及周四，出席美國眾議院金融服務委員會及參議院銀行委員會的半年度聽證會。

（綜合報道）

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