首創置業獲提私有化 溢價逾六成

集團表示，獲母公司首創集團提出，以每股H股現金作價2.8元私有化，作價較停牌前股價1.72元溢價逾六成，若連同以每股2.33408元人民幣註銷其餘非H股外資及內資股，總作價合共約52.89億元。而首創置業將於下周一（12日）復牌。

總作價近53億 下周一復牌

首創集團於今次要約中表明，不會進一步提價私有化。

而截至昨日，首創置業已發行股份約43.62億股，當中包括15.31億股H股、24.73億股內資股及3.57億股非H股外資股。今次私有化總作價約52.89億元，當中註銷H股代價涉資約42.87億元。總對價將由內部資源支付，首創集團旗下首創華星已向要約人承諾，代表要約人支付註銷H股的總對價。

以每股H股現金2.8元作價計，較首創置業截至去年底股東應佔每股經審計資產淨值約4.54元，折讓約38.38%。

每H股現金作價2.8元 表明不提價

集團於公告中就私有化決定解釋，指內地調控政策持續趨嚴使得房地產行業及公司房地產業務經營業績波動，進而可能對H股股價產生不確定性的情况下，私有化將為H股股東提供機會，將其在公司流動性較低的投資以具吸引力的溢價立即變現。