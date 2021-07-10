下周兩新股暗盤做好 領悅服務曾升兩倍

領悅服務於富途暗盤收市升68%

優趣匯方面，昨日於輝立暗盤升4.9%，報12.44元。每手200股，每手帳面賺116元。於富途則升3.9%。近期小型物管股於新股市場回勇，本周四（8日）上市的朗詩綠色生活（1965），掛牌次日回吐，全日跌13%，報3.91元，仍較招股價累積升23%。

本地電商喆麗昨掛牌升5.5%

電盈（0008）有份持股的本地電商喆麗控股（2209）昨日掛牌，全日升5.5%，報3.46元。每手1000股，每手帳面賺180元。公司經營「商對客」（B2C）電商平台「YesStyle」，銷售時裝及美容產品等。電盈於2000年已投資該公司，上市後持股約一成。喆麗控股創辦人兼行政總裁劉國柱昨日表示，公司將會繼續提高全球滲透率，建立品牌知名度，深化韓國美容產品門戶的定位。

明報記者

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