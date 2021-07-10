社區團購平台蜜橙生活破產 早前稱轉向「團長」業務

據蜜橙生活表示，因幾年來的經營不善，雖然經過努力，仍無法擺脫經營困境，因而宣布破產。

報道提及，蜜橙生活申請破產的主要原因是拖欠供應商貨款。據知情人士透露， 蜜橙生活於5月出現資金緊張，目前已登記逾百家供應商，總欠款超過5000萬元人民幣，但實際被拖欠貨款的供應商超過1000家，以此類推，蜜橙生活一直未付的欠款達2億元人民幣。

傳一直未付欠款達2億人幣

公告又指蜜橙生活將依法推進債務處置工作，於法律範圍內最大限度保護債權人的權益，包括供應商和員工。

在多家科網巨頭不惜燒錢進軍社區團購之前，蜜橙生活原在業界排名第二，僅次於興盛優選。報道指出，蜜橙生活創始人、董事長兼執行長何鵬宇，將集團目前的狀况歸咎於行業突變，大量財團湧入市場，以補貼優惠搶走用戶和訂單量。而一名蜜橙生活前員工則表示，倒閉的主因是管理運營混亂。

創始人歸咎於財團以補貼搶客

蜜橙生活創於2018年，成立至今共獲8輪的融資，最近的一資融資在去年的7月，完成當輪投資後，市場估計其估值達10億美元（約值77.66億港元）。