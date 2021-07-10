港交所上市委員會委任5新成員

同時退任的5名委員，分別為嚴玉瑜、陳朝光、周弋邦、楊凱蒂、葉禮德。上市委員會職責廣泛，包括監察港交所上市部；提供上市事宜各方面政策意見；審批《上市規則》修訂；就上市申請、退市等重大事宜作出決定等，委員一般均是由財金、法律界人士出任。

白禮仁續任上市委員會主席

今年上市委員會席位中，由法律界的白禮仁繼續擔任上市委員會主席；3名副主席為會計界的包凱，以及新獲任命的宏聲醫療科技主席Renu Bhatia、摩根士丹利亞洲董事總經理Terence Keyes。

另一方面，上市覆核委員會亦任命新成員。該委員會負責覆核上市委員會所作的決定，本屆共有25人，其中5名為新成員，分別是高瓴資本合伙人周紀恩、郭葉陳律師事務所合伙人陳智聰、的近律師行合伙人鄒繁霑、羅兵咸高級顧問葉招桂芳，以及司力達律師行合伙人余嘉寶。