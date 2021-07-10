花旗：九倉兩大商場經營改善 海港城時代廣場人流恢復至疫前八成

九置管理層上月底出席由花旗舉辦的房地產行業會議，據該行報告指出，九置管理層透露受惠現金券計劃大受歡迎，集團旗下海港城及時代廣場今年首季租戶銷售額按年都有雙位數增長，表現跑贏同期升約7.5%的本港整體零售；同時在今年上半年已再無向租戶發放租金優惠，相對去年全年給予租戶合共20億元租金優惠，集團成本壓力大減。

首季租戶銷售額按年雙位數增長

報告又指出，海港城及時代廣場中，民生消費較多的後者租戶銷售表現更佳；出租率方面，截至今年3月底止，時代廣場維持93%水平，至於去年底出租率跌至多年新低的海港城，今年首季則微升1個百分點至91%。人流方面，受惠現金券計劃及社交距離措施放寬，兩大商場人流已大致恢復至疫情甚至反修例運動前水平，考慮到目前仍缺乏內地遊客，意味本地客流甚至較2019年上半年更強。

據九置管理層透露，雖然集團因應推出現金券計劃令推廣開支急增，但可藉此刺激租戶銷售額及維持較高的出租率；集團期間趁機調整租戶組合，清出部分現金流壓力較大的租戶，引入更具質素的新租客。不過，九置的寫字樓及酒店業務表現相對欠佳，雖然位於中環的卡佛大廈及會德豐大廈仍維持較高出租率，但受東九龍供應大增等因素影響，海港城及時代廣場寫字樓出租率均僅維持約八成水平，並預期直至疫情真正完結，都不會有太大改善。

酒店業務方面，雖然受惠「staycation（本地度假）」潮流，九置旗下酒店出租率自去年第三季起有顯著改善，但staycation市場競爭激烈，實際上未能帶來實質盈利貢獻。

此外，財政司長陳茂波接受電視台訪問時表示，估計政府電子消費券對本地生產總值提振作用大約0.7%，而電子支付營運商提供很多優惠，這對電子消費券疊加乘數效益是有增強，若疫情能受控，又能恢復與內地、國際的通關，香港經濟在今年的增長，有機會高於原來預算案所估算的3.5%至5.5%。

財爺：港今年增長或超原估算

被問到會否再有派糖措施時認為言之尚早，陳茂波指最重要是經濟恢復得好，大家除了有工做，收入增加，當在經濟循環內有一定的動力，不一定需要政府做這些推動工作。

明報記者