恒指15分鐘V彈 終止連跌8天

夜期高水222點 騰訊ADR升 0.7%

恒指周四重挫800點後，昨日早段一度再跌300點，大型科技股繼續捱沽，然而在跌穿二萬七後，買盤突湧現，恒指在早上10時04分見全日低位，10時19分已倒升，僅15分鐘便收復300點的跌幅，午後更曾升近300點，收報27,344點，升191點，結束8連跌。國指升62點至9885點，科指升107點或1.47%至7429點。主板成交續高企，錄1867億元。

帶領港股造出V彈的是科技股，美團（3690）昨早低見258元，但收市升4.3%至279.2元，低位反彈逾8%。騰訊早段曾下試500元，收市升2%至538.5元，較盤中低位升逾5%。阿里巴巴（9988）全日雖未能倒升，收跌0.9%，但較盤中低位反彈近3%。另小米（1810）全日升5.12%。本周上市的小鵬汽車（9868）一度低見150元，收市倒升2.8%，報155.8元。

摩根：恒指若再跌 26000點有支持

海底撈（6862）報復式反彈升10.24%，是表現最佳的藍籌股。安踏（2020）營運數據佳，升近7%。長城汽車（2333）6月銷量升22.7%，上半年累計增逾56%，昨股價急升8%。

本周股市大跌，市場擔心疫情反彈影響經濟復蘇，美國企業盈利或受工資等成本上升影響，開始有意見認為有資金正從股市轉移至債市避險，投行富瑞的報告指出，截至周三（7日）的一周，環球債券基金有184億美元流入，為5個月以來最高。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，恒指若再跌，約26,000點有支持，但不代表會快速反彈，要視乎監管對科技股營商模式的影響，以及美國債息的走勢。