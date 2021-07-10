彭博：金穩委促許家印盡快解決債務

恒大人行銀保監均未即時回應

報道引述一名知情人士指，金融穩定發展委員會的官員敦促許家印考慮通過引入戰略投資者等方式盡快解決債務問題，避免引發系統性金融風險等衝擊。另一名知情人士指出，許家印表示正與地方政府等方面討論方案。其中一名知情人士更提到，在上述會面前約一個月，中國央行等監管機構亦曾約談中國恒大，督促其加快出售資產、削減債務和及時償還債務。

報道指恒大的代表未有即時置評，人行和銀保監亦未立即回應評論的請求。

自上月起，已多次傳出中國金融監管部門要求恒大的債權銀行就其債務敞口開展新一輪的壓力測試，並且亦是由金融穩定發展委員會牽頭，以衡量若恒大陷入困境將可能對銀行資本充足率及流動性產生的影響。對上一次傳出此類消息，是2020年9至10月期間，網傳一份文件指中國恒大向廣東省政府救援，指旗下「恒大地產」一旦未能回A可能陷入資金鏈危險。最終「恒大地產」回A告吹，並獲穗、深政府出手斥資300億元，接手部分回A的戰略投資者所持有的恒大地產股權。

恒大系的負面消息不斷，導致股債價格大幅波動。在本月初，恒大曾公布許家印受邀觀禮中國共產黨成立100周年大會後，其債價一度回升，但不久後再次回落；據指許家印黨齡已超過35年。恒大股價昨天再逆市跌1.6%，報9.47元。