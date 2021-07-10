6月新增人民幣貸款2.12萬億 勝預期

社會融資規模增量3.67萬億

6月新增人民幣貸款2.12萬億元（人民幣‧下同），多過預期的1.85萬億元，按年多增3086億元。今年上半年人民幣貸款增加12.76萬億元，按年多增6677億元。6月份社會融資規模增量3.67萬億元，多過預測的2.89萬億元，按年多增2008億元，截至6月底的社融存量為301.56萬億元，按年增11%。

人行宣布全面降準0.5個百分點，牛津經濟研究院指出，社融增速存量由去年5月的13.3%降至6月的11%，說明政策制定者希望社融放緩以控制槓桿和金融風險，即使降準亦不代表會更廣泛地放寬貨幣政策，因此預期至今年底社融增長將降至10.5%。不過研究院認為，降準維持金融體系流動性，同時緩和市場對近期部分企業違約風險上升，以及打壓科技企業的擔憂情緒。

分析：6月企業融資正增長

光大證券固定收益首席分析師張旭表示，6月份中長期貸款佔比保持在六成以上，顯示信貸帶動經濟增長能力較強。今年多家內地企業出現違約，5月份企業債券淨融資出現負值，張旭指出6月份企業債券融資為正增長1.5萬億元，信用息差也正在下行，證明市場對此過慮。