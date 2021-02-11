內地6月CPI升幅遜預期 PPI同放緩

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，6月份中國經濟保持穩定恢復，消費市場供應總體充足，居民消費價格運行平穩，按年升幅比5月回落0.2個百分點。當中食品價格由5月升0.3%，轉為跌1.7%，影響CPI跌約0.31個百分點，主要是豬肉價格跌幅擴大帶動。6月份豬肉價格按年跌36.5%，跌幅比5月擴大12.7個百分點。

PPI方面，董莉娟指6月份國內大宗商品保供穩價政策效果初步顯現，市場供求關係趨於改善，工業品價格升勢趨緩，PPI按年升幅比5月回落0.2個百分點。其中，生產資料價格升11.8%，升幅回落0.2個百分點；生活資料價格升0.3%，回落0.2個百分點。按月，PPI升0.3% ，升幅比5月回落1.3個百分點。

景順：今年餘下時間通脹不成憂慮

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，在今年餘下的時間裏，消費者價格通脹不會成為中國的憂慮。他指PPI數字放緩，反映出政府對大宗商品和其他材料的穩價政策，由於這些政策，PPI或會在未來幾個月續放緩，預計降準應會增加中小企業市場的流動性，對PPI的正面影響很小。