內地6月CPI升幅遜預期 PPI同放緩

【明報專訊】人行有降準的空間，主要因通脹升幅溫和，以致貨幣政策有放鬆的條件。國家統計局昨早公布，6月份全國居民消費價格指數（CPI）按年升1.1%（見圖），低過市場預期的升1.2%，按月跌0.4%，而6月份居民消費價格數據中，按類別計，豬肉價格按年跌幅最大，達36%。反映上游通脹的6月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升8.8%，符合預期，按月升0.3%。
國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，6月份中國經濟保持穩定恢復，消費市場供應總體充足，居民消費價格運行平穩，按年升幅比5月回落0.2個百分點。當中食品價格由5月升0.3%，轉為跌1.7%，影響CPI跌約0.31個百分點，主要是豬肉價格跌幅擴大帶動。6月份豬肉價格按年跌36.5%，跌幅比5月擴大12.7個百分點。
PPI方面，董莉娟指6月份國內大宗商品保供穩價政策效果初步顯現，市場供求關係趨於改善，工業品價格升勢趨緩，PPI按年升幅比5月回落0.2個百分點。其中，生產資料價格升11.8%，升幅回落0.2個百分點；生活資料價格升0.3%，回落0.2個百分點。按月，PPI升0.3% ，升幅比5月回落1.3個百分點。
景順：今年餘下時間通脹不成憂慮
景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，在今年餘下的時間裏，消費者價格通脹不會成為中國的憂慮。他指PPI數字放緩，反映出政府對大宗商品和其他材料的穩價政策，由於這些政策，PPI或會在未來幾個月續放緩，預計降準應會增加中小企業市場的流動性，對PPI的正面影響很小。