人行全面降準0.5百分點 放水萬億 年半以來首次 規模超預期

明報記者 歐陽偉昉

人行上一次定向降準是在去年4月，而上一次全面降準是去年1月初。人行有關負責人昨晚表示，是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%，降準資金會由金融機構歸還到期的中期貸款便利（MLF），亦會用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金佔比，銀行體系流動性總量將保持基本穩定。

人行：金融機構資金成本年降130億

人行強調，當前中國經濟穩中向好，穩健貨幣政策取向沒有改變，今年上半年貨幣政策已經基本回到疫情前的常態，此次降準是回歸常態後的常規操作。人行又指出，今年部分大宗商品價格持續上升，令一些小微企業面臨成本上升等經營困難，是次降準每年可令金融機構資金成本每年降低130億元，通過傳導機制可促進社會融資成本降低。

富瑞發表報告指出，人行貨幣政策實際上偏緊，實際貨幣供應和現有資金收縮過快，原材料成本上升令企業需要更多營運資金，不過太多企業為購買原材料需要貸款，因而出現小型的信貸收縮，政府當局亦提及中小企難以取得貸款。雖然沒有明顯的經濟危機，但企業破產近期正在上升。

華僑永亨：釋放資金助下半年地方發債

華僑永亨銀行經濟師李若凡亦指出，最近兩個月PPI高企在8%以上，但同期消費者物價指數（CPI）約為1%，顯示雖然原料價格上升令上游企業受惠，但中下游廠商不能將成本轉嫁至客戶，令他們利潤受壓。不過目前中國經濟維持增長動能，因此人行沒有調低MLF利率以降低貸款利率，避免以「大水猛灌」的方式投放太多資金，而且降息的政策信號亦較降準更強，與人行堅持穩健貨幣政策不符。

人行出乎意外不進行定向降準，李若凡認為全面降準可覆蓋的行業較多，政府希望扶助中小企業、綠色經濟和創新科技等行業，較需要長線的資金，而且地方政府發債在上半年還餘下較多配額，釋放資金有助下半年的債券發行。下半年將有4.15萬億元MLF到期，單是下周已有4000億元（見表），她認為雖然為維持利率延續性，仍會續做MLF，但會縮減規模。