恒地耀東街項目今強拍 底價5.24億

高兩年前申強拍估值逾1.9倍

據恒地年報資料顯示，項目發展將橫跨3條街，分別巴域街1至27號、南昌街202至220號，以及耀東街1至14號，僅餘上述項目未完成業權統一，當統一業權後，整個項目地盤面積45,526方呎，若以地積比率約9倍發展，預計可建商住樓面共40.2萬方呎。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，市區仍有不少唐樓樓齡已達60年或以上，有關地盤地積比率尚未用盡，透過強拍作重建，可釋放有關土地效益。

另由鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴嘉蘭圍3號嘉麗大廈，市場消息稱，項目獲買家以3.8億元洽購，若以重建樓面4.4萬方呎計，每方呎樓面地價逾8600元。有關地盤面積約3660方呎，為10層高商住大廈，樓齡約55年，鄧氏家族早年已開始併購，2018年向土地審裁處申請強拍，預計將重建作商廈，可建近4.4萬方呎，項目估值約4.34億元。